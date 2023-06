Kate Middleton arrasa en la Jarretera con el vestido de lunares que la reina Letizia ya llevó hace cuatro años

Con este look, Kate Middleton no solo nos ha demostrado una vez más que es capaz de superarse con cada nueva aparición en público (la última fue este sábado, en su primer desfile Trooping the Colour como princesa, donde sorprendió con un conjunto repleto de significados), sino también que en esta nueva etapa como princesa de Gales tiene más presente que nunca a su predecesora en el título, por lo que todo apunta a que los guiños de moda a Lady Di seguirán muy presentes en los actos oficiales de los próximos meses. ¡Estaremos muy atentas!