Julia Roberts rinde un evidente homenaje a George Clooney con su vestido

Seguramente no haya nadie en el mundo que no sepa la buena amistad que tienen, desde hace muchos años, Julia Roberts y George Clooney, sin embargo, lo que sin duda no esperábamos es que la actriz mostrase su apoyo a su gran amigo en la 45ª edición de los Kennedy Center Honors con un vestido tan original. Y es que Julia decidió acudir a la gala luciendo un vestido negro, largo hasta los pies, bajo una pequeña chaqueta negra que terminaba en la mitad de su espalda, y cuyo estampado sorprendió a todos los allí presentes, ya que estaba cubierto de fotos de George Clooney de las diferentes etapas y papeles de su carrera.