Las joyas más bonitas de Zara serán imprescindibles en verano (y están volando)

Es imposible que, a estas alturas del año, no tengamos puesta la mente en las (más que merecidas) vacaciones de verano. Es automático, conforme atravesamos la recta de la Semana Santa, nuestra mente va directa a los meses estivales, probablemente, en un intento de protegerse de la vuelta a la rutina, tras los días de descanso por la Pascua. Las marcas de moda lo saben, así que, no es de extrañar que el catálogo de nuestras marcas de cabecera, capitaneadas por Zara, se haya inundado de piezas en crochet, bikinis superapetecibles y joyas que parecen brotar directamente del fondo marino. Y es que, aunque pueden llegar a ser las grandes olvidadas de un ‘look’ la bisutería pone indudablemente el broche de oro a un buen ‘look’. De esta forma, al ver las maravillas que protagonizan las propuestas del gigante de Inditex, no podemos evitar incluirlas directamente en nuestra ‘wish list’. Además, si bien es cierto que, entre sí, son bastante diferentes, todas comparten un denominador común: su espíritu veraniego. Por tanto, toma nota, porque estas son las piezas de joyería de Zara que no solo son capaces de levantar cualquier ‘outfit’ sino que, además, serán las reinas de los próximos meses.