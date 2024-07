Jimmy Lion rinde homenaje a los Juegos Olímpicos con las camisetas más originales

Con 8 originales diseños, la firma hace un recorrido por los diferentes hitos de la historia del deporte de élite. Cada diseño está dedicado a una disciplina distinta, comenzando por el boxeo, con el modelo Knockout-beige, el golf, con el modelo Hole in One - White, gimnasia rítmica, con el modelo Flip and Roll - Pink, o el salto de altura de espaldas, con el modelo High Dive - Black.