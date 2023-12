El jersey de Zara con más lista de espera: es tan bonito que no deja de agotarse

Para que te hagas una idea. Si una mañana tienes la suerte de que aparece como ‘disponible’, en cuestión de horas vuelve a agotarse, de tal forma que por la tarde vuelve a ser imposible hacerse con él. Menos mal que, desde la etiqueta, viendo la magnitud de su éxito, no dejan de reponerlo una y otra vez para darnos, al menos, una pequeña oportunidad. Así que, pese a que ahora mismo te confirmamos que no vas a poder encontrarlo en tu talla, la buena noticia es que aparece colgado el cartel de ‘coming soon’, por lo que volverá a estar disponible más pronto que tarde (o eso esperamos). Eso sí, si no quieres perder la oportunidad de tenerlo colgando entre los imprescindibles de tu armario, te recomendamos que no dejes de apuntarte a esa infinita lista de espera para que, de esta forma, recibas un email cuando regrese a las perchas de Zara. Aunque, no está de más que, de vez en cuando, entres a comprobar si está, para adelantarte y hacerte con él la primera.