Hemos encontrado en Sfera el jersey especial que lo cambiará todo

Hemos exprimido al máximo nuestro armario de verano y ahora solo estamos deseando poder estrenar ya prendas de temporada. Parece que el calor persiste y eso nos impide estrenar todas esas prendas de nueva temporada que ya tenemos en el carrito. Sin embargo, la espera nos está dando la oportunidad de analizar nuestro armario y encontrar prendas que merezcan. Es decir, mientras tanto estamos aprovechando para revisar toda la ropa que tenemos y eliminar aquella que no nos hace falta, para así poder incorporar novedades prácticas y especiales que reconviertan nuestros looks. ¿Has revisado tu colección de jerséis? Tenemos lo que necesitan los looks más especiales.