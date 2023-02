Estás a tiempo de hacerte con la lencería que Jennifer Lopez va a llevar en San Valentín

San Valentín, ese bonito día en el que, hayamos encontrado o no el amor, sabemos disfrutar de todas las maneras posibles. Porque siempre es buen momento para romper la tradición y, en caso de no creer mucho en eso del amor de pareja, celebrarlo con amigos, amigas o con una misma. Desde hace ya unos años el amor propio está aún más en boca de muchos y no puede faltar en una fiesta como esta, estemos o no con una persona. Jennifer Lopez así lo ha demostrado.