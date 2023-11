Ivanna Mestres: la diseñadora de Adlib Ibiza que conquistó a Paris Hilton

A Ivanna no le gusta definir su estilo, huye de las etiquetas, porque su moda femenina y siempre favorecedora se compone de la mezcla de muchas realidades: «A mí lo que me gusta es sumar, porque cada mujer tiene un cuerpo diferente, con su belleza única y propia y yo me encargo de potenciar lo bonito: quiero que cada una se sienta una diosa con nuestra ropa. Y, ahora, los hombres igual», explica.