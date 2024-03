Alerta invitadas: consigue un ‘efecto WOW’ con estas fajas moldeadoras de El Corte Inglés

Esta braguita de la serie ‘True Shape Sensation’ de la casa experta en lencería es un imprescindible si buscas un ‘look’ uniforme pero no quieres llevar algo demasiado aparatoso. Además, lleva incorporada en la cintura una delgada banda de silicona, para que la sujeción sea perfecta y no tengas que estar preocupada por si se baja. ¿Lo mejor? Ese acabado termosellado es el que logra garantizar que sea totalmente invisible: parecerá que no llevas nada.