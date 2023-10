Nadie lleva el peto vaquero con tanto rollo como Hailey Bieber

La adaptación vaquera es, eso sí, la gran ganadora. No hay insider que no haya probado aún las virtudes de este elemento capaz de resolverte un look en cuestión de segundos. Y aunque en la mayoría de los casos es en clave informal como vamos a lucirlo durante el día, hay quien, como Hailey Bieber, se ha atrevido a plantearlo como parte de un look de noche y el resultado es sorprendentemente fascinante.