El truco de maquillarse al revés que Hailey Bieber ha puesto de moda y que realmente funciona

Y continúa: "No tiene que quedar perfecto porque luego vamos a difuminar. A continuación aplicamos el corrector. Esto es literalmente hacerte el maquillaje al revés, pero no me disgusta de momento, tengo que decir. Ahora vamos a aplicar la base de maquillaje a toquecitos, y terminamos con un poco de colorete y máscara de pestañas".