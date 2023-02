Goya Toledo reinventa el peplum en los Premios Goya 2023

El maquillaje ha corrido a cargo de Vicky Marcos para Armani Beauty, y si por algo se caracteriza este beauty look es por la luminosidad y ese efecto glow que todas buscamos siempre en nuestros looks. En cuanto a los ojos, ha optado por una sombra de ojos líquida en un tono tierra cobrizo, que ayuda a envolver la mirada, y un lápiz de ojos de un tono café oscuro con el que ha creado una línea de intensidad en la base de las pestañas tanto inferiores como superiores, rasgando la aplicación creando un ligero efecto de eyeliner para alargar la mirada. Para equilibrar y redondear el look, ha optado por un labial nude con un acabado mate aterciopelado.