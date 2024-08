Harper Beckham tiene la falda ibicenca perfecta que querrás copiar este verano (y puedes encontrarla idéntica en H&M por menos de 10 euros)

Con el mes de agosto recién comenzado, la familia Beckham ha inaugurado las vacaciones y lo han querido compartir, tanto David como Victoria, con todos sus seguidores. El ex jugador de fútbol y la ex Spice Girl han viajado hasta el mediterráneo junto a tres de sus cuatro hijos- pues Brooklyn no ha asistido a dicho viaje- para disfrutar de los maravillosos paisajes y la estupenda gastronomía de algunas de sus islas, como Córcega. Ha sido entonces cuando, además de ser de nuevo testigos de la enorme complicidad y cariño que se respira dentro de la familia Beckham, hemos fichado el último 'lookazo' de Harper.