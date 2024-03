Harper Beckham demuestra el poder de unas zapatillas (y cómo combinarlas) en el último desfile de su madre

Harper Seven eligió unos pantalones vaqueros de tiro bajo (que no pueden ser más tendencia) que combinó con una camiseta sencilla en color blanco. Le puso encima una chaqueta de chándal en color gris y con capucha. Del mismo color eran las zapatillas Adidas que, una vez más, elevaron el look. Estas en concreto eran el modelo Campus 00s, que destacan por sus cordones anchos y su aire retro y urbano.