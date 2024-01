Los impecables looks de Victoria y Harper Beckham para dar la bienvenida al 2024

El próximo mes de julio, Harper Beckham cumplirá trece años. Por tanto, es más que evidente la constante evolución a nivel físico que la pequeña está viviendo. No solo por su crecimiento natural, sino por su progreso a nivel estilístico. Siguiendo los pasos de su madre, Harper Seven está convirtiéndose en toda una seguidora de tendencias, dejándose ver en cada vez más ocasiones y demostrando que no hay nada que se le resista.