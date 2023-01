Eva Longoria opta por transparencias y vinilo para brindar por el Año Nuevo

Basada en la novela de la periodista Sandra Barneda, 'La tierra de mujeres' se estrenará al fin de su rodaje y postproducción en Apple TV+ y cuenta con el guion de Rubén Campos ('Velvet', 'Gran Hotel') y Gema R. Neira ('Now and Then'). En concreto, esta historia se centra en la vida de una neoyorquina que se ve obligada a abandonar su hogar tras la muerte de su esposo. En ese camino contará con el apoyo de su madre, interpretada por la fantástica Carmen Maura.