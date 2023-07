Gracias, Eugenia Silva, por descubrirnos el vestido de crochet perfecto para las noches de verano

Todos estos requisitos los cumple su último vestido de estreno: un diseño de crochet en color blanco que hemos fichado en su Instagram este fin de semana, gracias a un post que recopila algunas fotografías de su reciente escapada a Formentera. Y es que, solo unas semanas después de convertirse en una de las invitadas mejor vestidas de la mediática boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Eugenia Silva ha vuelto a demostrar que no hay estilo ni ‘dress code’ que no domine; en este caso, con un look que es ideal para las noches de verano junto al mar.