Estampado y lleno de color: las mujeres de más de 40 tienen claro ya cuál es su bolso favorito esta primavera

Y sí, en casi todos los looks hay un elemento (o mejor dicho, complemento) común: los bolsos estampados y de colores se han convertido en la obsesión de esta temporada. No hay nada que nos guste más que darle ese toque de luz y color a nuestros estilismos, huir de los tonos oscuros del invierno y marcar la diferencia. Porque no hay que olvidar que los bolsos estampados, con su diversidad de colores y patrones, desde florales hasta geométricos, aportan un toque distintivo a cualquier imagen. Para las mujeres de más de 40, estos bolsos no dejan de ser una muestra de experimentación que les permite jugar con diferentes estilos sin comprometer nunca su elegancia.