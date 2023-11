¡Encontradas! Así son las botas altas para gemelo ancho que resolverán tu dilema: son de Primark y cuestan menos de 30 euros

A muchas de nosotras nos pasa cada otoño-invierno. Y aunque creemos que es algo que solo nos afecta a un pequeño porcentaje de la población, lo cierto es que es un problema más común de lo que pensamos. Toca estrenar botas y, como cada nueva temporada, tratamos de incorporar diseños en tendencia o de nueva colección. Nos enamoramos de un diseño concreto en la web, nos acercamos a la tienda física (porque, evidentemente, por experiencia no nos atrevemos a comprar sin comprobar) y nuestra ilusión desvanece. Las botas de moda de nuestros sueños no nos caben, quedan atrapadas en la pantorrilla y no hay manera de que suban más. ¿Te ha pasado? Pues hemos encontrado las botas altas que terminarán por fin con este problema.