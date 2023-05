Dua Lipa y Versace presentan la colección más chic en Cannes: así es La Vacanza.

Esta colaboración supone un nuevo hito para la cantante, que hace apenas unos días pisó por primera vez la ‘red carpet’ del Festival de Cannes y acaba de presentar un avance de ‘Dance the night’, la canción que ha compuesto para la esperada película ‘Barbie’ de Greta Gerwig, en la que también trabaja como actriz (concretamente interpretando el papel de Barbie Sirena). Sobre su faceta de diseñadora, la artista londinense ha confesado que se siente “abrumada por la felicidad” y ha querido agradecerle la oportunidad a su amiga Donatella, junto a quien cerró el desfile, agarradas de la mano y derrochando complicidad: “Las dos hemos forjado un vínculo muy fuerte a lo largo de los años y estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de ella y de todo el equipo desde el principio de mi carrera. Que me concediera el honor de codiseñar esta colección y dejar volar todas mis inspiraciones veraniegas fue un sueño”.