No te fijes en su vestido, del look de Dua Lipa lo que de verdad importan son sus sandalias

De esta última es precisamente de quien venimos hoy a hablarte porque su paso por la alfombra rosa desplegada en Londres para la premiére europea no ha pasado en absoluto desapercibido. Y mira que lo tenía difícil teniendo en cuenta que a la protagonista no le han faltado en su look ni los guantes de ópera ni las perlas, pero es que la elección de la cantante no podía haber sido más acertada para presentar su debut en el mundo del cine.