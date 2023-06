Entramos en el desfile del I concurso ‘Andalucía, destino de moda’ ¡y alucinamos con sus diseñadores!

"La riqueza de Andalucía es tan grande como numerosas sus referencias en la Moda y en el resto de artes y disciplinas. Los diseñadores finalistas han sabido coger un trocito del sur y traerlo hasta esta improvisada pasarela que hemos creado en Madrid, donde el sabor andaluz no ha dejado de paladearse en todo el desfile”, ha asegurado la modelo Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación, que es, además, la empresa organizadora de este evento y de otros muchos cuya pretensión es poner el foco en la moda andaluza (destacamos la exposición ‘Somos abril. Andalucía y sus fiestas a través de la Moda’, gratuita en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla hasta el próximo 21 de junio; y la pasarela We Love Flamenco que cada enero reúne en Sevilla a jóvenes promesas y grandes referentes para mostrar las tendencias de la moda flamenca).