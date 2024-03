Hemos encontrado en El Corte Inglés las alpargatas más bonitas de toda la temporada

Con la primavera a la vuelta de la esquina, no podemos evitar pensar en los ‘looks’ que estrenaremos en cuanto comiencen a subir las temperaturas. Y es que, tenemos ganas de quitarnos el abrigo y las botas, para caer rendidas ante las tendencias de la próxima estación y, por supuesto, recuperar esos básicos que ocupan el ‘front row’ de nuestro armario en cuanto empieza el buen tiempo. De momento, todo apunta a que tendremos una Semana Santa bastante templada, así que, quizás sea un buen momento para empezar a incorporar pequeñas pildoritas en nuestros ‘looks’. Aún así, mientras esperamos a que esto suceda, no está de más empezar a renovar nuestro guardarropa, así que, es lógico que no puedas evitar fichar prendas sin mangas, piezas de lino o calzados más veraniegos como sandalias o alpargatas. Estas últimas se han convertido en un infalible que, temporada tras temporada, regresa para dar ese toque de artesanía y sofisticación a nuestros estilismos.