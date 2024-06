El conjunto de deporte de Laura Escanes está rebajado y hace 'cuerpazo'

Estrenar un conjunto nuevo de deporte, además de ser la mejor opción para seguir mejorando en el proceso de estilo de vida activo, nos puede empujar a tener más ganas de hacer deporte o de ponernos manos a la obra con la rutina casi sin pensar. Ahora, ¿estás esperando a las rebajas para hacerte con la equipación completa? Pues no esperes más, porque Laura Escanes ha encontrado el conjunto de deporte en rebajas perfecto para seguir con las rutinas de verano. Es más, es tan bonito y favorecedor que también es perfecto para crear looks ‘athleisure’. Ya no tienes ningún tipo de excusa.