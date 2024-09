El conjunto 'denim' de Amelia Bono que irás corriendo a comprar a Zara

Las piezas vaqueras siempre son la mejor inversión. Pero Amelia Bono ha creado un total look que estarás deseando recrear. El look se compone de chaleco (19,95 €) con cierre botones y pantalón vaquero de pata ancha y tiro alto (29,95 €). Una propuesta cómoda e ideal para afrontar la vuelta a la rutina. “Día de reuniones por Madrid, total look cómodo y fresquito”, comentaba Amelia Bono.