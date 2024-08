Amelia Bono sabe que este pantalón fluido de Zara te va a solucionar muchos looks: es cómodo y sienta de escándalo

Las prendas de fondo de armario son las que de verdad resuelven looks y nos ayudan a vestir. Tener un buen fondo de armario nos puede ayudar mucho a crear combinaciones excelentes y a superar la temporada con looks arreglados. En verano nos puede costar un poco más vestir, por la subida de temperaturas, pero Amelia Bono ha encontrado en Zara la prenda de fondo de armario fresquita y cómoda que solucionará cualquier look de temporada.