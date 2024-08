Amelia Bono ha convencido a las mayores de 40 con el top de Zara que combina con faldas satinadas

Nuestras expertas en moda están aprovechando sus vacaciones de verano para darnos ideas de looks y despertar necesidades de nuevas colecciones. Pero no solo se han encargado de acercarnos a los vestidos más llamativos y bonitos, sino que no dejan de mostrarnos combinaciones que nos animan a llevar las tendencias del momento y nos descubren piezas como el top de Amelia Bono que merece estar en todos los armarios, antes de que acabe el verano.