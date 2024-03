Las gabardinas favoritas de las mujeres de más de 40 años están triunfando en Zara, Mango y El Corte Inglés

Si algo caracteriza al clima primaveral es su variabilidad de temperaturas y precipitaciones. Días en los que luce el sol o días en los que no podemos salir de casa sin un paraguas y una gabardina. Y es de esta última prenda de la que os queremos hablar, que emerge como la predilecta en el armario de las mujeres de más de 40 años durante esta época del año. Este clásico atemporal no solo brinda una capa adicional contra lo impredecible de estos días, sino que también añade un toque de sofisticación y elegancia a cualquier look.