El ‘trench’ perfecto existe y lo hemos encontrado en Mango

Su creador no es otro que Thomas Burberry, quien, en 1914, recibió el encargo de diseñar un abrigo para los soldados de la I Guerra Mundial. Este tenía que cumplir con las premisas de ser resistente, impermeable y capaz de dotar de libertad de movimiento a los combatientes en el campo de batalla. De esta forma, nació el ‘trench’ y su nombre hace referencia, precisamente, a sus orígenes, a las trincheras. Sin embargo, no tardó en dar el salto al asfalto, para acabar convirtiéndose en un imprescindible entre las clases altas. Teniendo en cuenta que Londres es una especialmente lluviosa, no es de extrañar que su acabado resistente al agua, le llevara al estrellato.