Las cinco prendas y accesorios que conquistarán a Meryl Streep y a las mujeres de más de 60 años esta primavera

La presencia de Meryl Streep en el Festival de Cannes nos ha regalado grandes momentos. Uno de ellos está relacionado con sus looks, como el traje blanco impoluto con el que posó en la alfombra roja demostrando que, no solo tiene un gran talento para el cine, sino que conserva un físico envidiable a sus 74 años. De esta forma, nada mejor que fijarnos en algunos de sus mejores looks para tomar nota de cuáles son las prendas básicas de fondo de armario para acertar siempre y vestir bien a partir de los 60 años esta primavera.