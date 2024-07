Estas chanclas tienen un detalle que las hace súper especiales para las mujeres de más de 40 años

Si hay un calzado que está haciendo furor este verano 2024, especialmente cuando suben las temperaturas, son las chanclas. Pero no cualquier modelo, sino uno en concreto que aporta un plus de elegancia y sofisticación a cualquier look y dejando atrás esa idea de que solo son para bajar a la playa o la piscina. Y es que llevamos tiempo viendo a nuestras famosas favoritas, y por supuesto en el 'streetstyle', unas chanclas con un detalle que las hace tremedamente especiales: unos centímetros de altura que elevan la ecuación de estilo.