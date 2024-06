Bimba y Lola arrasa con las sandalias más sofisticadas y con tacón sensato que llevaría la reina Letizia

Cuando pensamos en renovar nuestro calzado en verano, las sandalias se presentan siempre como una opción ideal. Pero si lo que buscamos es una alternativa que nos permita estar con ellas casi todo el día y no llegar a casa con los pies destrozados, es cuando entran en juego lo que, comunmente, se conoce como sandalias con tacón sensato. No solo son elegantes y versátiles, sino que también ofrecen una comodidad que no siempre se encuentra en los tacones más altos.