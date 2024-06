Estas son las sandalias que Cristina Pedroche no se quitará en todo el verano

La presentadora ha empezado el verano por todo lo alto. No solo porque ha lanzado su primer libro en el que trata los miedos de la maternidad, sino también porque ha arrancado la temporada con algunos de sus mejores looks que ha combinado con sus sandalias de referencia. Aunque ahora todo el mundo habla de Cristina Pedroche y su libro, la celebrity aprovecha para, en todas y cada una de sus apariciones, calzar las sandalias que llevará en todos sus looks sin excepción. Para la presentación del libro optó por unas sandalias de vértigo. Pero en su día a día o en las diferentes firmas de libros, está aprovechando para dejar claro cuáles son sus sandalias favoritas de la temporada.