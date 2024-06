Cristina Pedroche: "La Pedroche de antes ya no va a volver"

Del hoyo tan profundo en el que caí, me han salvado las historias de otras madres que he conocido en mi tribu, profesionales a las que he tenido que recurrir como psicólogas perinatales, asesoras de lactancia, matronas que me han ayudado a formarme… y que ahora se han convertido en amigas. Gracias a ellas me he sentido sostenida y comprendida; me han hecho sentir que no estoy loca. Hago este libro para que a lo mejor alguna mujer lo lea y se sienta comprendida. Y, sobre todo, que sienta que no está sola porque a mí eso me venía muy bien, saber que no estaba sola.