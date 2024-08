Cate Blanchett lleva el cinturón perfecto para rejuvenecer cualquier look a partir de los 50 años

Si hay una actriz que siempre acierta con sus estilismos es Cate Blanchett. La australiana se encuentra de promoción, en concreto de su próxima película, 'Borderlands', que se estrena el viernes, y ayer la vimos en Times Square con un look que no ha pasado desapercibido. La actriz lució un total look denim hecho en terciopelo de color azul claro, una tendencia boho chic que veremos mucho los próximos meses.