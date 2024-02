Hablamos con Carmen de la Puerta, fundadora de Vogana, la marca de invitadas que luce desde Tamara Falcó hasta la reina Letizia

Aunque Vogana nació como un 'hobby', ahora es el tesoro más preciado de su creadora, Carmen de la Puerta (32). Sassa de Osma, Ana Boyer y hasta las mismísimas reina Letizia y princesa Leonor han vestido los diseños de una firma que se fundó hace tan solo 6 años, pero que ya se ha consolidado como todo un referente en el amplísimo universo de las marcas de invitada. Al mando de ella y con un equipo que describe como "los pies, las manos y la cabeza de Vogana", la sevillana Carmen de la Puerta nos cuenta un poco más sobre sus orígenes (y los de la marca), sus mayores retos y sobre lo que hace especial a este proyecto al que aún le queda un larguísimo recorrido.

¿Cuáles son los orígenes de Vogana? ¿Y los de Carmen?

Vogana nace en Sevilla en 2018, un poco como 'hobby'. Desde pequeña tenía muy claro que quería dedicarme al mundo de la moda, me encantaba jugar a hacerme prendas, incluso tenía una modista que me las hacía. Empecé a ir a bodas, me inspiraba y decidí lanzarme. Al principio lo compaginaba con otros trabajos, hasta que en 2020, después de la pandemia, aposté por centrarme en Vogana y lo profesionalicé. Le di una estructura más empresarial, empecé a formar mi equipo y lancé la primera colección, que tuvo bastante repercusión y, a partir de ahí, todo empezó a rodar. En ese momento no había tantas marcas invitadas como ahora y crecer era mucho más fácil. He vivido de cerca la atención al cliente, la venta personalizada o cómo hacer disfrutar a la clienta de una buena experiencia de compra, y en gran parte por eso decidí lanzarme.

¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a esto?

He vivido el mundo de la moda muy de cerca desde pequeña y siempre me ha gustado. Tenía muchas dudas porque mi padre me decía que estudiara alguna carrera que tuviera salidas, pero yo tenía muy claro que quería hacer algo relacionado con esta industria. Entonces estudié diseño, dirección creativa y estilismo, siempre en relación con ello. También trabajé para otras marcas del sector, así que adquirí tablas y eso me ayudó mucho. He tocado un poco todos los palos y eso ha sido fundamental para gestionar mi propio proyecto.

¿Cómo describirías los diseños de tu marca? ¿En qué se diferencian de otras marcas de invitada?

Pues creo que se diferencian porque son prendas funcionales, actuales, pero con un aire vintage. Nosotras nos caracterizamos mucho por esos cortes 'péplum', mangas abullonadas, cinturas marcadas... nos gusta hacer prendas que sean versátiles, que te puedas poner para ir a cenar una noche o para el trabajo cambiando un poco los complementos. Prendas clásicas, pero con un toque de moda.

¿Ha habido una evolución a lo largo de estos años?

Hay una evolución porque evidentemente nos adaptamos a las tendencias, nos inspiramos en las que más nos gustan de las pasarelas internacionales, de los grandes diseñadores, pero sí que siempre hay una seña de identidad muy Vogana porque creo que eso es imprescindible para cualquier marca.

La propia reina Letizia apostó por uno de vuestros diseños para el Día de la Hispanidad de 2022. También lo hizo unos meses antes en Santiago de Compostela. ¿Cómo vivisteis ese momento?

Lo vivimos con muchísima ilusión, sorprendidas de que lo hubiera elegido para un día tan especial e importante para todos los españoles y tan significativo también para la Casa Real. Lo recibimos con muchísimo orgullo y agradecimiento porque nos otorga un reconocimiento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Al final es un escaparate importantísimo, así que estamos súper agradecidas de que se apueste por la moda española y por las pequeñas marcas.

¿Habéis aumentado las ventas a raíz de ello?

Bueno, evidentemente sí porque es un escaparate muy bueno y tiene muchísima proyección. Es una exposición increíble que a la marca le viene muy bien.

¿Qué ha sido lo más difícil de sobrellevar en estos años?

Yo creo que lo más difícil es mantenerte. La era digital que estamos viviendo cambia constantemente, te tienes que adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas aplicaciones, a los nuevos clientes y a las nuevas generaciones. Es una carrera de fondo, pero que, además, va muy rápido. Tener que estar adaptándose a los nuevos tiempos continuamente requiere un trabajo y un esfuerzo constante y diario. Hace veinte años era más simple, ponías un negocio a pie de calle y tenías que esperar a que entrara la clientela. Pero ahora tienes que hacer llegar tu marca a través de las diferentes herramientas. Hay competencia muy buena que lo hace muy bien, y ahí está el reto.

¿Cuál es tu inspiración a la hora de diseñar? ¿Quiénes son tus referentes?

Mi referente principal es mi abuela. La estrella de Vogana, que es la 'Vogana Jacket', está inspirada en una blusa que tenía ella, que es así como con tablas en la espalda, con un corte en las cinturas y mangas abullonadas. Además, me encanta inspirarme en los años 30, 40 y 50. Son años muy inspiradores, creo que se puede ver en todos los diseños de Vogana, como en la cintura enmarcada, el largo 'midi' de los vestidos y por los cortes femeninos. Pero también me inspiro en viajes, en visitar una tienda vintage, en Pinterest, en un cuadro de Sorolla... En cualquier sitio se puede buscar la inspiración.

¿Cómo es un día en la vida de Carmen de la Puerta?

Pues me encantaría contarte algo muy especial, pero al final paso muchas horas en la oficina rodeada de un equipo maravilloso. Yo llevo la parte creativa, pero sin un equipo que funcione bien, es imposible sacar adelante un proyecto. Intento desayunar y comer en familia, pero las mañanas y las tardes las paso siempre en la oficina. También viajo mucho a Madrid por la tienda física que tenemos allí y por diferentes eventos.

¿Qué podemos encontrar en tu armario?

En mi armario vas a encontrar muchas zapatillas deportivas, blusas y trajes de chaqueta, que es como suelo ir a diario. Muy cómoda, pero siempre con un toque especial.

¿Una prenda que no pueda faltar?

Una 'blazer' negra. Un básico, que te lo puedes poner para la oficina o para ir arreglado.

¿Qué nos puedes contar de la nueva colección para este 2024?

La nueva colección creo que va a sorprender muchísimo por los colores y por los estampados. Hemos diseñado unos estampados maravillosos, también una parte muy amplia de invitada, que yo creo que va a sorprender una barbaridad. Y también, que nos lo piden muchísimo, prendas para el día a día, para la oficina, prendas funcionales y versátiles.

¿Con qué prenda te quedas?

No ha salido todavía, pero me quedo con un vestido de invitada blanco y negro, con un toque en rojo.

En los últimos tiempos, las empresas de alquiler de vestidos de invitada están viviendo su máximo auge, ¿cómo os enfrentáis a ello?

Hay opiniones divididas respecto a esto. Ahora que estamos en un momento de pura sostenibilidad, hay muchas clientas que acuden a las plataformas de alquileres y de venta de segunda mano. Y a mí me parece bien, no tengo nada en contra. A lo mejor pierdes la baza de que te compren a ti directamente, pero creo que hay que ser coherente para todo y esto al final va en la línea de lo que estamos intentando apostar, que es por la moda sostenible, hecha en España y que pase de generación en generación. Y al final pues no importa que pase a manos de tu hija o de otra clienta. Simplemente es otra forma de llegar a una prenda buena y bien confeccionada.

¿Qué consejos le darías a alguien que está buscando el vestido de invitada perfecto?