Así es la casa de Carmen de la Puerta, la diseñadora de Vogana que apasiona a la reina Letizia

Carmen se ha planteado hacer una línea para la casa dentro de Vogana, pero va a esperar a asentarse en el mercado un poco más; al fin y al cabo solo lleva tres años y medio desde que lanzó su firma de moda y unos meses desde que abrió tienda en Madrid: "Me apasiona el tema de vajillas, cuberterías... yo creo que en muchas ocasiones, el mundo de la decoración va de la mano de la moda. Por ejemplo, soy una loca de la Provenza y me he ido en más de una ocasión a recorrer pueblos y mercadillos para encontrar cuberterías antiguas bonitas, vasos, mantelerías... En deco he hecho alguna colaboración puntual, pero nunca digas nunca, aunque ahora mismo no sea el momento", confiesa la sevillana.