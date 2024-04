Esta es la camisa de Zara que promete ser la más buscada por las amantes de la moda, palabra de María F. Rubíes

Cuando descubrimos el retorno de la tendencia ‘animal print’, en especial del estampado leopardo, el gigante de Inditex no tardó en crear LA pieza de la temporada. Un pantalón de estampado leopardo se convirtió en la prenda más buscada, arrasó en tiendas y cientos de ‘influencers’ crearon looks con esta prenda. Y aunque la fiebre por esta prenda continúa, de otra manera, la temporada primaveral trae bajo el brazo otro diseño que no tardará en convertirse en viral y que ya tiene en su armario María Fernández-Rubíes.