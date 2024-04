La prenda estrella del verano arrasa en Stradivarius: el vestido midi de 'animal print' que todas llevaremos

De entra todas las prendas que hemos descubierto (faldas midi, jeans, pantalones palazzo o tops), el vestido de 'animal print' se perfila como la estrella, imponiendo su presencia en las calles y en las pasarelas con más fuerza que nunca. Este clásico indiscutible en el armario de muchas mujeres triunfa por su versatilidad, ya que puede ser el centro de un look con solo unas sandalias planas y un bolso de mimbre, o transformarse en el look perfecto para una noche de verano, con tacones altos y accesorios discretos. Su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones lo convierte en un 'must-have' para cualquier armario, como es el caso del vestido de leopardo de Stradivarius que arrasa esta temporada y que destaca por su elegancia y versatilidad. Y es que este verano, el vestido de 'animal print' no solo será una tendencia, sino el verdadero protagonista en el mundo de la moda.