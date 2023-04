La camisa crop de Zara de Amaia Salamanca es uno de los grandes fichajes de la Semana Santa

La protagonista de Sin tetas no hay paraíso no solo disfrutó de la procesión en sí misma, sino que pudo seguir los pasos de su marido y dos de sus tres hijos, Nacho y Mateo, presentes a pie de calle en la procesión. Amaia Salamanca no quitó ojo de su familia desde un balcón en el que estuvo acompañada por varias amigas y por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su mujer, Manuela Villena.