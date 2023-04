Llevar calzoncillos a modo de ‘shorts’, la tendencia (no tan loca) que querrás probar después de ver los lookazos de esta ‘influencer’ española

En los últimos meses ‘insiders’ de la talla de Bella Hadid o Kylie Jenner se han atrevido a lucir una suerte de ‘microshorts’ blancos que se asemejan a los ‘boxers’ y las calles de las capitales de la moda no han tardado en llenarse de looks ‘no pants’, es decir, salir en bragas a la calle, lo cual supone una fórmula demasiado arriesgada y con la que, definitivamente, no todas nos identificamos. Y justo por eso nos ha gustado tanto la idea de Fátima Cantó, que nos ha dejado sin palabras al lograr crear cinco 'outfits' con calzoncillos que SÍ nos pondríamos para salir a la calle sin reparos.