El calzado de mil euros que ha elegido Salma Hayek para su importante papel en los Juegos Olímpicos de París

El look escogido para la ocasión no nos ha dejado indiferentes. Al igual que otros nombres reconocidos, Salma Hayek ha llevado el uniforme oficial y lo ha acompañado de un peinado muy original que puede servirte de inspiración... ¡Pero eso no es todo! Ha decidido llevar un calzado de una firma muy conocida que cuesta ni más ni menos que mil euros para la ocasión.