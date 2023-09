Las botas de oveja con las que Georgina Rodríguez ha causado sensación en París

La lista de celebrities en el front row del desfile de Loewe en París no ha decepcionado. Y en ella ha habido gran presencia española porque no se han querido perder las nuevas creaciones de J.W. Anderson para la temporada 2023-2024 caras conocidas de nuestro país como Bad Gyal, Gala Rodríguez y Georgina Rodríguez, que ha reinventado un look inspirado en el universo ‘Matrix’ para la ocasión al igual que hace unos días hizo Hailey Bieber.