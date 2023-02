Las botas altas vuelven a ir sobre jeans rectos (no pitillos), palabra de Ester Expósito

No han sido las únicas protagonistas de la temporada. Las botas militares o las botas de suela 'track' nos han conquistado con su toque cañero, las botas engomadas se llevan hasta en los días que no llueve y, ahora aparece Ester Expósito con una propuesta muy clásica pero que, definitivamente, nos ha encantado. A través de su Instagram, la actriz conquista a sus seguidores con bailes virales y divertidos, en los estrenos nos propone looks perfectos para esta Navidad, y sus looks de 'street style' nos maravillan.