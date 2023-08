El bikini de Paula Echevarría que disimula tripita y realza el pecho

Al final, no nos atrevíamos con la tendencia metalizada o de sirena, pero es que básicamente, no encontrábamos ninguna propuesta que encajara con nosotras. Buscábamos algo sencillo, pero que a la vez fuera un tejido que favoreciera y un corte que hiciera efecto vientre plano y se amoldara perfectamente a nuestro cuerpo. El resumen es que no encontramos ninguno hasta que vino Paula Echevarría directamente desde sus vacaciones a decirnos que el bikini metalizado perfecto del verano existe y no puede ser más bonito y original.