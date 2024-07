El bikini efecto vientre plano de Vicky Martín Berrocal que resalta el bronceado

¿No has encontrado todavía un modelo que te convenza al cien por cien? Eso es porque no has fichado el modelo que ha estrenado Vicky Martín Berrocal. La diseñadora e ‘influencer’ sabe que el diseño de un bikini y los detalles son una parte fundamental para que este nos llene plenamente. Pero también sabe que cualquier verano de nuestra vida necesita de un bikini blanco. Y, es más, ha encontrado el bikini más favorecedor del verano.