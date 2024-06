Zara, Oysho o Pull & Bear apuestan por los bikinis rojos: ficha nuestros ‘ranking’ con los más bonitos

Como no podía ser de otra forma, las marcas de ‘fast fashion’ –veáse Zara, Oysho o Pull & Bear– han sabido captar esta tendencia y nos presentan una variedad de bikinis en esta tonalidad que, no solo destacan por su diseño, sino también por su capacidad de realzar el bronceado y aportar un toque de sofisticación y sensualidad. Además, Ysabel Mora y Women Secret se suman a esta propuesta con modelos que no te dejarán indiferente. Si estás pensando en renovar tu colección de trajes de baño, aquí te presentamos un ranking con nuestros favoritos de estas cinco marcas.