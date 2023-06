Belén Rueda nos enseña a llevar crop top a los 58 años de la manera más elegante

¿Se puede llevar crop top pasados los 50? Esta es una de esas preguntas que ni siquiera debería ser formulada pero que a día de hoy todavía hay quien se la plantea. Y la respuesta es bien sencilla: si te gusta, si te sientes cómoda y te apetece no hay ningún motivo para no hacerlo. Por mucho que haya quien todavía no ha avanzado en este terreno, no debemos olvidar que la edad no es más que un número pero que no es en ningún caso determinante para decirnos que se debe o no lucir en determinados momentos.