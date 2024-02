Ana Rujas se convierte en la sexy y exótica flor de anturio en los Premios Goya 2024

Los Premios Goya 2024 nos están dejando una impresionante recopilación de looks sobre la alfombra roja desplegada en la Feria de Valladolid. La ciudad vallisoletana ha acogido la 38ª edición de estos galardones que suponen una de las citas más importantes del cine español. Es por eso que no podían faltar en esta ocasión tan especial los rostros más conocidos y pretigiosos de la industria cinematográfica de nuestro país. Entre ellos, no solo hemos podido ver a la icónica Penélope Cruz o a una impecable Hiba Abouk, sino a una generación de actores y actrices emergentes entre las que se incluye Ana Rujas.