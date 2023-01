Ana Boyer con el jersey fucsia de Tamara Falcó que alegrará los días más fríos

Pero que ya no esté disponible no quita para que no merezca la pena que hablemos de la prenda porque puede serte de inspiración para el período de rebajas que acaba de arrancar. Se trata de un jersey elegante, sofisticado y, al mismo tiempo, original, ya que es fucsia, un color muy poco vinculado al invierno que ha lucido con unos vaqueros y una gorra. El perfecto estilismo informal para un día de frío.